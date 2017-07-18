Глава Рособоронэкспорта оценивает в $12,9 млрд планируемый объем экспорта российского оружия в 2017г

Рособоронэкспорт планирует поставить в 2017 году оружие за рубеж на сумму $12,9 млрд, сообщил глава ведомства Александр Михеев.

"В рамках подтвержденного плана экспорта - 12,9 (млрд долларов). Мы идем с опережением графика", - сказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев во вторник журанилстам.

Он также сообщил, что иностранным заказчикам в этом году отгружено продукции более чем на $4 млрд. "Все контракты и поставки идут в соотвествии с нашими графиками", - сказал А.Михеев.

Ранее в июле он сказал, что портфель экспортных заказов РФ на вооружение и военную технику составляет более $45 млрд.