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СНГ 18.07.2017 14:44

Глава Рособоронэкспорта оценивает в $12,9 млрд планируемый объем экспорта российского оружия в 2017г

Рособоронэкспорт планирует поставить в 2017 году оружие за рубеж на сумму $12,9 млрд, сообщил глава ведомства Александр Михеев.

"В рамках подтвержденного плана экспорта - 12,9 (млрд долларов). Мы идем с опережением графика", - сказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев во вторник журанилстам.

Он также сообщил, что иностранным заказчикам в этом году отгружено продукции более чем на $4 млрд. "Все контракты и поставки идут в соотвествии с нашими графиками", - сказал А.Михеев.

Ранее в июле он сказал, что портфель экспортных заказов РФ на вооружение и военную технику составляет более $45 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]