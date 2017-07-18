В Анкаре считают важной платформу сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи отмечает, что таможенные органы Азербайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку 19 июля обсудят вопросы реализации транспортных коридоров.

"В Баку мы обсудим вопросы взаимодействия таможенных ведомств трех стран - Азербайджана, Грузии и Турции. Мы обсудим вопросы реализации транспортных коридоров, реализуемых на территории наших стран. Верю, что эта встреча будет успешной", - сказал Б.Туфенкджи журналистам в Баку во вторник.

По его словам, в Анкаре считают важной трехстороннюю платформу сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией. "Завтра мы обсудим все вопросы, охватывающие таможенное сотрудничество, в частности, беспрепятственную доставку грузов", - отметил он.

Министр добавил, что в последнее время наблюдается некоторый спад в объемах взаимной торговли между Азербайджаном и Турцией. "Но потенциал взаимной торговли очень высок", - подчеркнул Б.Туфенкджи.

Как сообщалось ранее, руководители таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции 19 июля в Баку обсудят перспективы сотрудничества в рамках проекта железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Участниками встречи также будет принята Совместная декларация по укреплению трехстороннего сотрудничества в таможенной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Кроме того, в рамках встречи планируется подписание межправительственного соглашения между Азербайджаном и Турцией по созданию электронной системы обмена первичными данными о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

Встрече глав таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции будет предшествовать трехсторонняя встреча экспертов, намеченная на 18 июля.

В рамках встречи с участием представителей таможенных, железнодорожных ведомств и МВД будут обсуждаться вопросы организации обмена первичными железнодорожными данными, касающимися таможни для ускорения таможенных процедур и процедур пересечения границы, первичными данными почтовых операций, осуществляемых посредством железной дороги, вопросы взаимного признания процедур таможенного контроля в процессе международных перевозок по железной дороге.

Как сообщалось, Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км - Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Полный ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ожидается в III-ем квартале 2017 года.

Ф.Исазаде