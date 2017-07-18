Азербайджан в январе-мае сократил импорт пшеницы на 38%, увеличил экспорт овощей на 69%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-мае 2017 года составил 342,6 тыс. тонн, что на 38,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $64 млн 293,8 тыс. (спад на 38,6%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 125,1 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 1,6%) на сумму $59 млн 849,9 тыс. (рост на 16%), растительных масел - 43 тыс. 344 тонн (спад на 26,7%) на сумму $39 млн 127,3 тыс. (спад на 21,5%), чая – 4 тыс. 500,3 тонн (рост на 5,1%) на сумму $17 млн 700,2 тыс. (рост на 20,9%), сливочных масел, молока - 6 тыс. 290,8 тонн (спад на 5,7%) на 25 млн 88,7 тыс. (рост на 4,2%).

Фруктов в январе-мае 2017 года в республику импортировано 37 тыс. 317 тонн (рост на 14,1%) на сумму $31 млн 100,7 тыс. (рост на 13,7%), овощей - 21 тыс. 225,6 тонн (спад на 43,3%) на $9 млн 815,2 тыс. (спад на 28,8%), картофеля – 103,2 тыс. тонн (спад на 6,4%%) на $22 млн 28,9 тыс. (рост на 7%).

За январь-май 2017 года 2017 года из Азербайджана на экспорт отправлено 99 тыс. 121,9 тонн овощей (рост на 68,6%) на сумму $90 млн 364,5 тыс. (рост на 49,2%), фруктов - 36 тыс. 763,4 тонн (рост на 67,5%) на $48 млн 537,6 тыс. (рост на 14,5%).

Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в отчетном периоде направлено 32 тыс. 627,5 тонн сахара (спад на 7%) на сумму $21 млн 16,8 тыс. (рост на 4,1%), растительных масел – 4 тыс. 196,1 тонна (рост на 21,1%) на сумму $4 млн 703,2 тыс. (рост на 26,8%).

Также в январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал 3 тыс. 993,1 тонн (рост на 90,6%) фруктовых и овощных соков на сумму $4 млн 21,4 тыс. (рост на 84,5%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 94,5 тыс. декалитров (рост на 15,2%) на сумму $1 млн 720,6 тыс. (рост на 13,1%), фруктовых и овощных консервов -1 тыс. 957,8 тонн (рост на 5,7%) на сумму $1 млн 566,1 тыс. (рост на 13,6%).

Н.Аббасова