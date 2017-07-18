Кадыров намерен содействовать возвращению в Россию девочки, мать которой была задержана на границе с Сирией

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поручил принять необходимые меры по возвращению из Турции шестилетней девочки, вывезенной туда матерью, сообщает официальный сайт главы Чечни.

"В первые же часы поручил по своим каналам выяснить реальную ситуацию с ребёнком и предпринять необходимые шаги для того, чтобы девочка оказалась в России", - цитирует пресс-служба Р.Кадырова.

Глава Чечни сообщил, что узнал о ситуации из опубликованного в интернете видеообращения, но письменных запросов не получал.

"Меня лично очень беспокоит ситуация, когда девочка находится рядом с людьми, пытавшимися примкнуть к "Иблисскому государству"", - заявил Р.Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что возвращением детей на родину занимаются компетентные органы, а также в том, что турецкие власти не будут препятствовать объективному и гуманному рассмотрению инцидента и принятию решения в интересах девочки.

"Убеждён, что МИД России и иные компетентные органы принимают исчерпывающие меры для разрешения ситуации. Каждый сделает то, что сможет. Важно, чтобы эти действия увенчались успехом. Для этого в первую очередь нужно узнать все подробности", - цитирует пресс-служба главу Чечни.

Как сообщалось, жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на прошлой неделе были задержаны в Турции при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Житель Саратовской области Сергей Уханов, отец шестилетней девочки, через соцсети обратился к главе Чечни с просьбой помочь в возвращении его дочери, которая задержана в Турции вместе с младшей сестрой, их мамой и ее гражданским мужем.

Посольство РФ в Анкаре обратилось в компетентные органы Турецкой республики. Также посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз заявлял, что ситуация с задержанием российской семьи при попытке пересечь турецко-сирийскую границу будет поднята в ходе двусторонних консультаций с РФ по консульским вопросам.