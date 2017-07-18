Порошенко обещает восстановить суверенитет Украины над Донбассом и Крымом

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым будут возвращены под суверенитет украинского государства, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом", - написал он в своем аккаунте в Твиттере во вторник днем, цитируя президента Украины.

Позднее позиции П.Порошенко вторил начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. "Украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию"... Территориальный суверенитет Украины будет восстановлен. Безусловно!" - написал В.Муженко в "Фейсбуке".

Ранее во вторник глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. "Мы считаем, что государство Украины в том виде, в котором оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал он журналистам.

По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

А.Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на 3 года.