Экс-премьер Яценюк призвал положить конец двоевластию на Украине и начать конституционную реформу

Лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости безотлагательной конституционной реформы.
"Настало время навести порядок в системе управления страной. Двое - или троевластие в стране приводит к безвластию и безответственности. Новая украинская, а вернее изменения в действующую украинскую Конституцию является безотлагательными. Если это правительство, то это правительство, которое несет всю полноту ответственности перед украинским народом, и это правительство, которое имеет соответствующие права", - сказал А.Яценюк в ходе торжественного заседания кабинета министров по случаю 100-летия правительства Украины во вторник.
А.Яценюк также отметил, что Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО, что обеспечит ее безопасность. По его словам, Украина нуждается в юридически обязывающих гарантиях безопасности, а не Будапештском меморандуме.
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