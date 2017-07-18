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СНГ 18.07.2017 17:16

Экс-премьер Яценюк призвал положить конец двоевластию на Украине и начать конституционную реформу

Лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости безотлагательной конституционной реформы.

"Настало время навести порядок в системе управления страной. Двое - или троевластие в стране приводит к безвластию и безответственности. Новая украинская, а вернее изменения в действующую украинскую Конституцию является безотлагательными. Если это правительство, то это правительство, которое несет всю полноту ответственности перед украинским народом, и это правительство, которое имеет соответствующие права", - сказал А.Яценюк в ходе торжественного заседания кабинета министров по случаю 100-летия правительства Украины во вторник.

А.Яценюк также отметил, что Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО, что обеспечит ее безопасность. По его словам, Украина нуждается в юридически обязывающих гарантиях безопасности, а не Будапештском меморандуме.

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Тэги: УКРАИНА, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФОРМА, ВЛАСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]