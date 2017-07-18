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СНГ 18.07.2017 16:17

Ил-114 пройдет летные испытания через полтора года - Рогозин

Испытания самолета Ил-114-300 начнутся через полтора года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин журналистам во вторник.

"Мы сегодня стоим на пороге завершения работ конструкторских и начала летных испытаний через полтора года Ил-114-300 уже на российской почве, с российскими двигателями и с российской авионикой", - сказал Д.Рогозин.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]