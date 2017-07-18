Ил-114 пройдет летные испытания через полтора года - Рогозин

Испытания самолета Ил-114-300 начнутся через полтора года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин журналистам во вторник.
"Мы сегодня стоим на пороге завершения работ конструкторских и начала летных испытаний через полтора года Ил-114-300 уже на российской почве, с российскими двигателями и с российской авионикой", - сказал Д.Рогозин.
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