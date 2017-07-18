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Транспорт и связь 18.07.2017 13:18

Авиакомпания airBaltic готова выполнять рейсы Рига-Баку круглогодично – премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что у двух стран имеются возможности для расширения сотрудничества в области транспорта, сообщает агентство BNS.

И.Алиев во вторник завершил официальный визит в Латвию.

"Во время переговоров в Риге собеседники обсуждали необходимость активизации сотрудничества в области пассажирских и грузовых перевозок. М.Кучинскис отметил, что латвийская авиакомпания "airBaltic" заинтересована в выполнении рейсов Рига-Баку в течение всего года, а также в дальнейшем развитии сотрудничества с авиакомпанией "Azerbaijan Airlines", - отмечает агентство.

Премьер проинформировал И.Алиева о планах Латвии по реализации проекта железнодорожной магистрали "Rail Baltica", отметив, что в его рамках будет создан центр логистики, и важно развивать интенсивное сотрудничество между странами, в том числе с Азербайджаном, чтобы полноценно использовать новые возможности.

Кроме того, премьер-министр выразил удовлетворение в связи с тем, что во время визита И.Алиева подписана декларация о стратегическом партнерстве между Латвией и Азербайджаном, "которая придаст новый импульс развитию двусторонних отношений".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, ТРАНСПОРТ, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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