Авиакомпания airBaltic готова выполнять рейсы Рига-Баку круглогодично – премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что у двух стран имеются возможности для расширения сотрудничества в области транспорта, сообщает агентство BNS.
И.Алиев во вторник завершил официальный визит в Латвию.
"Во время переговоров в Риге собеседники обсуждали необходимость активизации сотрудничества в области пассажирских и грузовых перевозок. М.Кучинскис отметил, что латвийская авиакомпания "airBaltic" заинтересована в выполнении рейсов Рига-Баку в течение всего года, а также в дальнейшем развитии сотрудничества с авиакомпанией "Azerbaijan Airlines", - отмечает агентство.
Премьер проинформировал И.Алиева о планах Латвии по реализации проекта железнодорожной магистрали "Rail Baltica", отметив, что в его рамках будет создан центр логистики, и важно развивать интенсивное сотрудничество между странами, в том числе с Азербайджаном, чтобы полноценно использовать новые возможности.
Кроме того, премьер-министр выразил удовлетворение в связи с тем, что во время визита И.Алиева подписана декларация о стратегическом партнерстве между Латвией и Азербайджаном, "которая придаст новый импульс развитию двусторонних отношений".
А.Азизов
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