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Дальнее зарубежье 18.07.2017 16:33

Совместная комиссия по исполнению соглашения по ядерной программе Тегерана соберется в Вене 21 июля

Очередное заседание Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы запланировано на 21 июля в Вене, говорится в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Заседание предоставит возможность изучить выполнение СВПД, так же как и вопросы, связанные с ядерной сферой и санкциями", - отмечается в сообщении.

Во встрече примут участие представители стран "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана.

Согласно пресс-релизу, председательствовать на встрече будет генсек ЕВС Хельга Шмид - от имени дипломатии ЕС Федерики Могерини.

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. Он предусматривает ограничение Ираном его ядерной деятельности в обмен на отмену в отношении него санкций, введенных СБ ООН, США и ЕС.

Для контроля за ходом выполнения плана была учреждена Совместная комиссия. Последнее ее заседание на уровне политдиректоров "шестерки" и Ирана состоялось 10 января 2017 года.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, КОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]