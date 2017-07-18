Совместная комиссия по исполнению соглашения по ядерной программе Тегерана соберется в Вене 21 июля

Очередное заседание Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы запланировано на 21 июля в Вене, говорится в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Заседание предоставит возможность изучить выполнение СВПД, так же как и вопросы, связанные с ядерной сферой и санкциями", - отмечается в сообщении.

Во встрече примут участие представители стран "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана.

Согласно пресс-релизу, председательствовать на встрече будет генсек ЕВС Хельга Шмид - от имени дипломатии ЕС Федерики Могерини.

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. Он предусматривает ограничение Ираном его ядерной деятельности в обмен на отмену в отношении него санкций, введенных СБ ООН, США и ЕС.

Для контроля за ходом выполнения плана была учреждена Совместная комиссия. Последнее ее заседание на уровне политдиректоров "шестерки" и Ирана состоялось 10 января 2017 года.