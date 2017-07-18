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Дальнее зарубежье 18.07.2017 16:49

Ущерб от беспорядков противников саммита G20 в Гамбурге оценен в 12 млн евро

Германский союз страховщиков оценил, что беспорядки, сопровождавшие прошедший в начале июля саммит G20 в Гамбурге, обойдется им в 12 млн евро, сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

До трети страховых выплат покроют стоимость ущерба поврежденных автомобилей.

Протесты в Германии проходили на протяжении трех дней в связи с саммитом G20, который состоялся 7-8 июля в Гамбурге. В ходе беспорядков были задержаны не только немцы, но и граждане других стран.

Сразу после саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала оказать помощь людям, пострадавшим от беспорядков. С этой целью федеральные и городские власти сформировали специальный фонд, добавляет АП.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, G20, БЕСПОРЯДКИ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]