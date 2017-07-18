Баку, Анкара и Тбилиси намерены активнее сотрудничать в таможенной сфере со странами Центральной Азии – глава ГТК Азербайджана

Азербайджан, Грузия и Турции планируют расширить сотрудничество с таможенными структурами стран Центральной Азии.

"Мы намерены вовлечь в будущем в наше трехстороннее сотрудничество (Азербайджан, Грузия и Турция - ИФ) таможенные ведомства и пограничные структуры стран Центральной Азии", - сказал глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, "это своего рода цепочка, которую мы намерены создать".

А.Алиев отметил, что посредством стран Центральной Азии Китай сможет присоединиться к железнодорожному транспортному проекту Баку-Тбилиси-Карс (БТК). "Для нас важно сегодня запустить БТК. Поэтому завтра мы с грузинскими и турецкими коллегами будем обсуждать этот вопрос, чтобы на самом высоком уровне определить стоящие перед нами задачи. С целью привлечения центрально-азиатских стран в наше сотрудничество Азербайджан сегодня осуществляет определенные инвестиции в Казахстане", - добавил глава ГТК.

Как сообщалось ранее, руководители таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции 19 июля в Баку обсудят перспективы сотрудничества в рамках проекта железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Участниками встречи также будет принята Совместная декларация по укреплению трехстороннего сотрудничества в таможенной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Кроме того, в рамках встречи планируется подписание межправительственного соглашения между Азербайджаном и Турцией по созданию электронной системы обмена первичными данными о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

Встрече глав таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции будет предшествовать трехсторонняя встреча экспертов, намеченная на 18 июля.

В рамках встречи с участием представителей таможенных, железнодорожных ведомств и МВД будут обсуждаться вопросы организации обмена первичными железнодорожными данными, касающимися таможни для ускорения таможенных процедур и процедур пересечения границы, первичными данными почтовых операций, осуществляемых посредством железной дороги, вопросы взаимного признания процедур таможенного контроля в процессе международных перевозок по железной дороге.

Как сообщалось, Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км - Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Полный ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ожидается в III-ем квартале 2017 года.

Ф.Исазаде