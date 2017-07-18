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СНГ 18.07.2017 17:01

Порошенко не собирается обсуждать в Тбилиси экстрадицию Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что не получал от властей Грузии требования об экстрадиции Михаила Саакашвили.

"У нас есть эффективная коммуникация с грузинским правительством, но мы не получали требования об экстрадиции Михаила Саакашвили, поэтому этот вопрос мы не рассматриваем", - сказал П.Порошенко во вторник на брифинге в Тбилиси.

Отвечая на вопрос, возможно ли обсуждение этого вопроса в ходе его встреч в Тбилиси, П.Порошенко заявил, что без требования грузинской стороны ему нечего сказать по этому поводу.

В Грузии против экс-президента М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий. Согласно решению суда, в случае появления М.Саакашвили в Грузии он должен быть арестован.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]