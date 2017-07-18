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Дальнее зарубежье 18.07.2017 17:35

Управление ООН запросило более $420 млн. для улучшения программы помощи беженцам

Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев необходимо $421.2 млн для улучшения программы помощи африканским беженцам, а также регулирования потока беженцев в Европе, сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В соответствии с планом, обновленная программа "должна помочь в предоставлении реальных альтернатив для беженцев и других граждан, совершающих опасные путешествия в Европу", - сказал во вторник комиссар УВКБ Филиппо Гранди.

Согласно данным ООН, в первой половине 2017 года более 2 тыс. беженцев и иммигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь пересечь Средиземное море. Большое число беженцев также погибло в попытке добраться до Ливии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, БЕЖЕНЦЫ, ПОМОЩЬ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]