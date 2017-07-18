Управление ООН запросило более $420 млн. для улучшения программы помощи беженцам

Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев необходимо $421.2 млн для улучшения программы помощи африканским беженцам, а также регулирования потока беженцев в Европе, сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В соответствии с планом, обновленная программа "должна помочь в предоставлении реальных альтернатив для беженцев и других граждан, совершающих опасные путешествия в Европу", - сказал во вторник комиссар УВКБ Филиппо Гранди.

Согласно данным ООН, в первой половине 2017 года более 2 тыс. беженцев и иммигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь пересечь Средиземное море. Большое число беженцев также погибло в попытке добраться до Ливии.