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Бизнес и законодательство 18.07.2017 13:45

Минэкономики Азербайджана выявило нарушения в продукции ряда местных производителей мороженого

Минэкономики Азербайджана выявило превышающее установленные нормативы содержание кишечной палочки в продукции ряда отечественных производителей мороженого, отмечается в сообщении ведомства.

«Представители министерств экономики и здравоохранения провели совместные контрольные мероприятия среди некоторых производителей мороженого. Лабораторный анализ взятых образов продукции выявил наличие в них бактерий (колиформы) из группы кишечных палочек в количестве, значительно превышающем установленные нормативы», - подчеркивается в информации.

В частности, такие результаты были выявлены в продукции: AER Company Group (в шоколадном мороженом «Чудо», шоколадном и ванильном пломбирах AER, пломбире «Yasif» и «Melisa»); OOO Band Milk (пломбире «Nostalji», сливочно-шоколадном мороженом в вафельном стакане и в «Briket- krem brule»); физлица Ш.Юсубовой (пломбире «Бакинский привет», шоколадных пломбирах «Meqapolis», «Selena», «Мечта» и «Арктика», шоколадном «Танго», в джемовом «Танго», кофейном «Каппучино», пломбире «Матрешка», молочном «Панда»); физлица М.Поладова (миндальном «Mono Quality», пломбире «Baki Geceleri», «Armada», «Эскимо Елочка», «Yeni sheher»); компании S.A.B.A (кофейном «Iceri sheher», клубничном и ореховом «Prestij», пломбире «Esl»); компании A.Y.S-60 (молочном классическом и в «A-klass»).

Кроме того, в мороженом, производимом AER Company Group и физлицом Ш.Юсубовой, было выявлено наличие мезофильных аэробных и факультативно анаеробных микроорганизмов в количестве, превышающем установленные нормативы.

«В связи с выявленными нарушениями в отношении пяти производителей мороженого осуществлены мероприятия по прекращению производства и возврата из торговых сетей всех вышеуказанных марок мороженого. Компаниям поручено принять санитарно-гигиенические и дезинфекционные меры», - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: МОРОЖЕНОЕ, НАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]