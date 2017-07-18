Шесть человек пострадали в результате перестрелки на западе Казахстана

В Каракиянском районе Мангистауской области (на западе Казахстана) произошла перестрелка между молодыми людьми, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Департамента внутренних дел региона.

"В ночь с 17 на 18 июля в Каракиянском районе между молодыми лицами произошла перестрелка. Троим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь врачами районной больницы, трем другим пострадавшим в настоящее время оказывают помощь в Мангистауской областной больнице", - говорится в ответе ДВД на запрос агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц, отметили в ведомстве.

"Другая информация по делу в интересах следствия не разглашается", - добавили в полиции.