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СНГ 18.07.2017 14:04

Шесть человек пострадали в результате перестрелки на западе Казахстана

В Каракиянском районе Мангистауской области (на западе Казахстана) произошла перестрелка между молодыми людьми, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Департамента внутренних дел региона.

"В ночь с 17 на 18 июля в Каракиянском районе между молодыми лицами произошла перестрелка. Троим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь врачами районной больницы, трем другим пострадавшим в настоящее время оказывают помощь в Мангистауской областной больнице", - говорится в ответе ДВД на запрос агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц, отметили в ведомстве.

"Другая информация по делу в интересах следствия не разглашается", - добавили в полиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПЕРЕСТРЕЛКА, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]