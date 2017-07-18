Азербайджан в I полугодии увеличил производство продукции АПК на 2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-июне 2017 года составил 2 млрд 833,1 млн манатов, что на 2,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-июне 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 656,4 манатов, растениеводства – 1 млрд 176,7 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,6%.

При этом в январе-июне в республике произведено 237,8 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 1 млн 3,5 тыс. тонн молока (рост на 0,8%), 879,4 млн яиц (рост на 6,7%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-июне 2017 года составил 1,7%.

В стране завершились весенние полевые работы. По данным на 24 июня, посев весенних культур был произведен на площади 469 тыс. га, что на 26,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В частности посевная площадь зерновых составляет 33,6 тыс. га (рост на 38,3%), кукурузы – 38,8 тыс. га (рост на 4,8%), картофеля – 58,8 тыс. га (спад на 5,3%), овощей – 68,4 тыс. га (спад на 6,4%), хлопка – 136,4 тыс. га (рост в 2,6 раза).

По данным на 1 июля, сбор урожая картофеля составил 284,7 тыс. тонн (спад на 8,9%), овощей – 561 тыс. тонн (рост на 41,8%), бахчевых культур – 44,3 тыс. тонн (рост на 2,8%), фруктов и ягод – 96,4 тыс. тонн (рост на 1,1%), табака – 119 тонн (рост на 8,2%), чайного листа – 326,3 тонн (спад на 35,7%), осенних и весенних зерновых с учетом кукурузы – 1 млн 393,6 тыс. тонн (2 млн 89,8 тыс. тонн в прошлом году).

А.Ахундов