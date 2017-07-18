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Внешняя политика 18.07.2017 14:36

Президент Алиев принял вице-премьера Туркмении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку вице-премьера, министра иностранных дел Туркмении Рашида Мередова, сообщает пресс-служба главы государства.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, ТУРКМЕНИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]