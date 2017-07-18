Президент Алиев принял вице-премьера Туркмении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку вице-премьера, министра иностранных дел Туркмении Рашида Мередова, сообщает пресс-служба главы государства.
Р.Бабаев
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В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека - МВД
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Порошенко обещает восстановить суверенитет Украины над Донбассом и Крымом
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В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»