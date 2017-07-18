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Дальнее зарубежье 18.07.2017 15:05

Правительство Катара намерено подать в международный суд на четыре страны

Министр экономики и торговли Катара шейх Ахмед бин Джасим бин Мухаммед Аль Тани заявил о планах правительства обратиться в международный суд с иском на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

"Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дози", - приводит агентство слова министра.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

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Тэги: КАТАР, МИНИСТР, СУД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]