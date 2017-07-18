Правительство Катара намерено подать в международный суд на четыре страны

Министр экономики и торговли Катара шейх Ахмед бин Джасим бин Мухаммед Аль Тани заявил о планах правительства обратиться в международный суд с иском на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

"Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дози", - приводит агентство слова министра.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.