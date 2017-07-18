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Внешняя политика 18.07.2017 15:02

Баку и Мадрид обсудили перспективы ВТС – Минобороны Азербайджана

Перспективы военно-технического сотрудничества между Баку и Мадридом обсудили министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и временный поверенный в делах Испании Хосе Луис Диас.

З.Гасанов принял во вторник Х.Л.Диаса в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

«Собеседники обсудили перспективы военного, военно-технического сотрудничества. З.Гасанов и Х.Диас подчеркнули, что военное сотрудничество между двумя странами будет развиваться», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСПАНИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]