Баку и Мадрид обсудили перспективы ВТС – Минобороны Азербайджана

Перспективы военно-технического сотрудничества между Баку и Мадридом обсудили министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и временный поверенный в делах Испании Хосе Луис Диас.

З.Гасанов принял во вторник Х.Л.Диаса в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

«Собеседники обсудили перспективы военного, военно-технического сотрудничества. З.Гасанов и Х.Диас подчеркнули, что военное сотрудничество между двумя странами будет развиваться», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде