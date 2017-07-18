ГНФАР в I полугодии выделил на строительство ж/д Баку-Тбилиси-Карс более $1,5 млн , до сих пор – около $632 млн

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) до сих пор на реализацию проекта строительства железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) направил $631,79 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
«Такой объем средств был выделен соответствующим структурам в Азербайджане из ГНФАР на финансирование проекта БТК с начала его реализации и на 1 июля 2017 года. При этом в I-ом полугодии 2017 года на эти цели из средств фонда направлено $1,56 млн», - отметили в ГНФАР.
По данным фонда, эти средства в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Грузии через Международный банк Азербайджана перечисляются ООО «Железная дорога Марабда–Карцахи», созданном для проектирования, строительства, реабилитации, реконструкции и эксплуатации железной дороги Марабда- граница с Турцией и соответствующих объектов железнодорожной инфраструктуры.
В бюджете ГНФАР на 2017 год на БТК предусмотрено выделение 165 млн 825 тыс. манатов.
В 2016 году, на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс со стороны ГНФАР было выделено 41,9 млн манатов.
Как сообщалось, Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.
Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.
Полный ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ожидается в III-ем квартале 2017 года.
Н.Аббасова
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