M-NAF построит контрольно-пропускные пункты на СХПП за 6 млн манатов

ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" (СХПП) привлек компанию "M-NAF" к работам по строительству контрольно-пропускных пунктов в парке, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"СХПП заключил 13 июля контракт с ООО "M-NAF" на проведение ряда работ на территории парка, в том числе строительства стены вокруг парка и контрольно-пропускных пунктов", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 5 млн 999 тыс. 220,99 манатов.

Сумгайытский химический промышленный парк создается для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. В настоящее время статус резидентов парка имеют 10 компаний, суммарные инвестиции которых в проекты оцениваются в $1,2 млрд.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Общая территория парка составляет 466,37 гектаров.

А.Азизов