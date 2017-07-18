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Инфраструктура и тендеры 18.07.2017 16:15

M-NAF построит контрольно-пропускные пункты на СХПП за 6 млн манатов

ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" (СХПП) привлек компанию "M-NAF" к работам по строительству контрольно-пропускных пунктов в парке, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"СХПП заключил 13 июля контракт с ООО "M-NAF" на проведение ряда работ на территории парка, в том числе строительства стены вокруг парка и контрольно-пропускных пунктов", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 5 млн 999 тыс. 220,99 манатов.

Сумгайытский химический промышленный парк создается для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. В настоящее время статус резидентов парка имеют 10 компаний, суммарные инвестиции которых в проекты оцениваются в $1,2 млрд.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Общая территория парка составляет 466,37 гектаров.

А.Азизов

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Тэги: СУМГАЙЫТ, ПАРК, РАБОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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