Количество банкоматов в Азербайджане за 5 месяцев выросло на 0,9%, pos-терминалов – сократилось на 2,3%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июня 2017 года составляет 2,476 тыс. единиц, что на 0,9% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июня в Баку установлено 1,345 тыс. банкоматов (рост на 1,7%), в регионах - 1,131 тыс. банкоматов (спад на 0,1%).

По данным ЦБА, в январе-мае 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало июня их численность составляет 70,174 тыс. единиц (спад на 2,3%). При этом в Баку имеется 39,708 тыс. pos-терминалов (спад на 2%), в регионах – 30,466 тыс. (спад на 2,6%).

В объектах розничной торговли установлено 69,15 тыс. или 98,5% всех pos-терминалов.

А.Ахундов