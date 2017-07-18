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Внешняя политика 18.07.2017 16:53

Алиев считает эффективным сотрудничество Азербайджана с Турцией и Туркменистаном в трехстороннем формате

Президент Ильхам Алиев считает важным и эффективным формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Туркменистан-Турция, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев принял во вторник в Баку главу МИД Туркменистана Рашида Мередова.

«И.Алиев подчеркнул важность этого формата с точки зрения обсуждения трехсторонних отношений и региональных вопросов. Поэтому встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана 19 июля в Баку представляет важное значение»,- говорится в сообщении.

Глава государства добавил заинтересованность Азербайджана в развитии сотрудничества с Туркменистаном и необходимость создания новых возможностей в этом направлении.

В свою очередь, глава МИД Туркменистана отметил, что вопросы, включенные в повестку азербайджано-туркменских отношений, актуальны, как с точки зрения двусторонних отношений, так и многосторонних и глобальных.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]