ОБСЕ проведет 19 июля мониторинг в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 19 июля 2017 года проведет очередной мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг пройдет на горном переходе Омар Гейгельского района.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспшик, его полевые помощники Огнен Йович и Саймон Тиллер.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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