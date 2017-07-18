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Регион 18.07.2017 17:04

Грузия готова предоставить украинскому бизнесу максимально комфортные условия - премьер Квирикашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал украинским бизнесменам создать максимально комфортные условия для развития бизнеса в Грузии.

"Мы придаем большое значение сотрудничеству с бизнес сектором, поскольку считаем, что именно это является главной движущей силой экономического развития. Сегодня мы готовы предложить украинским деловым кругам существующие в Грузии максимально комфортные условия для развития бизнеса", - заявил Г.Квирикашвили, выступая во вторник на грузино-украинском бизнес-форуме.

При этом он отметил, что украинские предприниматели смогут воспользоваться также свободными торговыми режимами Грузии с Турцией, Китаем, Гонконгом и с большой вероятностью, уже с конца будущего года с Индией, с которой уже существует двусторонняя заинтересованность и начаты консультации.

По его словам, Грузия и Украина участвуют в региональных транзитно-транспортных проектах глобального значения, и у обеих стран существует большой потенциал для развития и углубления плодотворного сотрудничества во всех сферах.

"Уверен, что на сегодняшнем бизнес форуме проявятся конкретные бизнес-интересы и откроются новые перспективы делового сотрудничества", - заявил грузинский премьер.

Он выразил надежду, что торгово-экономическое сотрудничество между Грузией и Украиной очень скоро достигнет такого уровня, который соответствует историческим и политическим отношениям двух стран.

"Такую надежду мне придает встреча с президентом Украины, где мы рассмотрели очень интересные инициативы дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества по многим направлениям. Убежден, что совместными усилиями мы сможет осуществить и воплотить в жизнь все эти инициативы", - подчеркнул Г.Квирикашвили.

Со своей стороны, украинский президент Петр Порошенко заявил, что сожалеет, что между лидерами двух стран не было интенсивных взаимоотношений и гордится тем, что его связывает дружба с премьером Грузии.

"Я горжусь, что мы с Г.Квирикашвили друзья, и очень доверяем друг другу", - сказал П. Порошенко, выразив надежду, что эти отношения будут еще более интенсифицированы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, БИЗНЕС, ПРЕФЕРЕНЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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