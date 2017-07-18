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СНГ 18.07.2017 17:26

Россия и ОАЭ согласовывают облик Су-35, планируемого к поставке Эмиратам - Рособоронэкспорт

Россия и Объединенные Арабские Эмираты ведут консультации по облику истребителя Су-35, планируемого к поставке в ОАЭ, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"По Су-35 идут переговоры, проходят технические консультации по облику самолета", - заявил А.Михеев.

Он отметил, что количество поставляемых самолетов будет зависеть от задач ВВС Арабских Эмиратов.

"Они самолет этот не знают, они изучают его возможности в рамках местного театра применения, специфики угроз. Здесь очень рано говорить количестве", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, САМОЛЕТ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]