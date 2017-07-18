Россия и ОАЭ согласовывают облик Су-35, планируемого к поставке Эмиратам - Рособоронэкспорт

Россия и Объединенные Арабские Эмираты ведут консультации по облику истребителя Су-35, планируемого к поставке в ОАЭ, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"По Су-35 идут переговоры, проходят технические консультации по облику самолета", - заявил А.Михеев.
Он отметил, что количество поставляемых самолетов будет зависеть от задач ВВС Арабских Эмиратов.
"Они самолет этот не знают, они изучают его возможности в рамках местного театра применения, специфики угроз. Здесь очень рано говорить количестве", - отметил глава "Рособоронэкспорта".
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