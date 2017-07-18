Иностранные кредиторы МБА одобрили план реструктуризации обязательств банка

Иностранные кредиторы Международного банка Азербайджана (МБА) дали согласие на план реструктуризации его внешних обязательств, говорится в сообщении банка.
«Кредиторы, на которых приходится 94,1% задолженности банка, подпадающей под реструктуризацию, приняли участие в заседании кредиторов во вторник и 93,9% из них дали свое согласие на план. Этого достаточно для реализации плана», - сообщает банка.
МБА подчеркивает, что кредиторы приступили к голосованию по плану добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА 19 июня и озвучили свое итоговое решение 18 июля на встрече в Баку.
«Для того, чтобы план был принят, было необходимо получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств. Теперь, для того, чтобы план вступил в силу необходимо одобрение Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и подтверждение в суде Насиминского района», - говорится в сообщении.
В результате реструктуризации внешние обязательства МБА на $3,34 млрд будут списаны. Вместо этого кредиторы получат новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. Также кредиторы, обладающие правом преимущества, и кредиторы по субординированным долгам получат проценты, начисленные на период с 10 мая по 1 сентября 2017 года.
В сообщении отмечается, что поддержка правительства Азербайджана выражается в том, что часть задолженности в иностранной валюте будет включена в структуру прямого государственного долга. "В итоге, учитывая высокие суверенные рейтинги Азербайджана, иностранные кредиторы получат более надежные и кредитоспособные финансовые инструменты. После того, как план реструктуризации вступит в силу, каждый кредитор получит наличные средства и/или новые ценные бумаги", - подчеркивается в пресс-релизе.
Кредиторы, поддержавшие план, до 22 августа должны предоставить в МБА документ о том, что у них не осталось требований к банку по его обязательствам. Кредиторы, предоставившие этот документ, получат право начать пользоваться новыми финансовыми инструментами с 1 сентября.
Как сообщалось ранее, МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк в целом планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Ахундов
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