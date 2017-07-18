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Финансы 18.07.2017 17:19

Правительство Азербайджана до конца 2018г планирует приватизировать МБА

Правительство Азербайджана планирует приватизировать крупнейший банк страны – Международный банк (МБА) к 2019 году, заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Правительство Азербайджана планирует до конца 2018 года приватизировать банк", - приводятся слова С.Шарифова в сообщении банка.

Министр финансов выразил удовлетворение тем фактом, что иностранные кредиторы поддержали план реструктуризации внешних обязательств МБА, предложенный правительством Азербайджана.

"Этот план отвечает интересам, как правительства, так и иностранных кредиторов", - подчеркнул С.Шарифов.

Как сообщалось ранее, во вторник большинство иностранных кредиторов банка одобрили план реструктуризации обязательств на $3,34 млрд.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

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Тэги: МБА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, СРОКИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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