Курс манат/доллар на 19 июля - 1,7017 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 июля установил на уровне 1,7017 манат/$1 (18 июля- 1,7022 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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