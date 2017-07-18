Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в I полугодии увеличились на 4%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 3,7% - до 828,4 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 81,5% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,1% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 597,3 млн манатов (рост на 3,8%).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon - в I-ом полугодии 2017 года пришлось 398,1 млн манатов или 48,1% общего объема услуг связи (рост на 1,1% -ИФ-Аз).

Н.Аббасова