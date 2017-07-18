Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9623 RUR   0.0287 GBR   2.2286 TRY   0.4833

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 22° 33° 20 Июл 23° 34° 21 Июл 24° 34°

Дальнее зарубежье 18.07.2017 17:40

США ввели санкции против 18 иранских компаний и физлиц

Власти США во вторник объявили о введении санкций в отношении 18 компаний и физлиц из Ирана, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В сообщении отмечается, что ограничительные меры вводятся за участие в разработке баллистических ракет и в другой деятельности, которую США считают недопустимой.

АП отмечает, что санкции никак не связаны с иранской ядерной программой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


Похожие новости


Вашингтон подтвердил выполнение Ираном соглашения по атому, но планирует санкции против Тегерана за ракетную программу Гражданин США осужден в Иране на 10 лет за попытку "внедрения" - СМИ В Тегеране заявляют о готовности к ответным мерам на санкции США Политическое урегулирование в Сирии не должно помочь Ирану в реализации своих интересов - Трамп Иммиграционный указ Трампа помешает иранским бабушкам видеться с внуками, заявляет глава МИД Ирана Глава МИД Ирана назвал "противоречивым" заявление Белого дома о терактах в Тегеране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]