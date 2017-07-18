США ввели санкции против 18 иранских компаний и физлиц

Власти США во вторник объявили о введении санкций в отношении 18 компаний и физлиц из Ирана, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В сообщении отмечается, что ограничительные меры вводятся за участие в разработке баллистических ракет и в другой деятельности, которую США считают недопустимой.

АП отмечает, что санкции никак не связаны с иранской ядерной программой.