Цены на молоко и молочные продукты в Германии взлетели, масло подорожало до рекорда

Производители молока и молочных продуктов Германии приспособились к потере российского рынка сбыта, и в последние месяцы цены в этом сегменте возобновили уверенный рост.

Сливочное масло в немецких супермаркетах стоило в июне на 60% больше, чем год назад, творог и ультрапастеризованное молоко - на 26%, твердые сыры - на 11%, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства (Destatis).

В июле рост цен продолжился, сообщает Deutsche Welle. В самом начале месяца лидеры рынка - дискаунтеры Aldi Nord и Aldi Sud, на которых обычно ориентируются другие немецкие сети супермаркетов, - в третий раз за три месяца поменяли ценники на масло. В мае упаковка 250 г подорожала на 10 евроцентов, до 1,29 евро, в июне - на 20 евроцентов, до 1,49 евро, а в июле - еще на 30 евроцентов, до 1,79 евро. Сливочное масло эконом-класса в Германии еще никогда не стоило так дорого.

Основная причина взлета цен - значительное удорожание молока, что плохо для потребителей, но хорошо для сельхозпроизводителей, ведь часть их из-за длительного периода крайне низких цен с трудом сводит концы с концами. Если год назад молокозаводы закупали продукцию фермеров в среднем по 0,23 евро за 1 кг, то сейчас они платят примерно 0,33 евро, а на ближайшие 12 месяцев заключают на товарных биржах срочные контракты по 0,37 евро, отмечает Немецкий союз крестьян (DBV).

Эксперты DBV объясняют рост спроса на молоко главным образом увеличением производства сливочного масла, а также различных сыров. По их оценкам, пик моды на обезжиренные продукты питания прошел, и потребители как в самой Германии, так и на экспортных рынках возвращаются изделиям с более высоким процентом жирности. Одновременно пищевая промышленность ради повышения качества продукции сокращает использование пальмового масла и активно закупает животные жиры.

Другая причина удорожания молока - сокращение производства. По данным Федерального союза немецких держателей молочного скота (BDM), всего за 12 месяцев, завершившихся в мае 2016 года, в Германии 5 тыс. фермерских хозяйств либо вообще прекратили свое существование, либо перепрофилировались, полностью избавившись от поголовья крупного рогатого скота.

В июне лидер немецкой молочной промышленности компания Deutsches Milchkontor (DMK) объявила о намерении в начале 2018 года закрыть как минимум два из 23 профильных заводов.

Союз BDM ведет отсчет крупномасштабной волны разорения или перепрофилирования молочных хозяйств Германии с апреля 2015 года, когда после 30 с лишним лет перестали действовать общеевропейские квоты на производство молока.

Вместе с тем ситуацию усугубило продовольственное эмбарго России, объявленное в августе 2014 года в ответ на санкции ЕС. Потеря такого важного рынка сбыта, как российский, усилила очередной европейский кризис перепроизводства молока и оказала дополнительное давление на и без того упавшие цены.