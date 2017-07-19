Оппозиция Молдавии запланировала акцию протеста против перехода республики на смешанную систему выборов

Молдавская оппозиция обратилась к своим сторонникам с призывом 20 июля выйти на акцию против принятия решения о переходе на смешанную систему голосования.

Председатель "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый призвал своих сторонников выйти на протесты к парламенту 20 июля, отметив, что законопроект о переходе на смешанную систему выборов может быть одобрен в окончательном чтении уже в этот четверг.

В видеообращении, размещённом в социальных сетях, политик призвал своих сторонников быть начеку и в готовности выйти на улицы.

"До конца сессии парламента остались считанные дни. Возможно, наши оппоненты готовят репетицию (голосования - "ИФ"). Их изощрённый мозг может придумать все, что угодно. Но надо доказать всему миру, что мы не стадо баранов, а в Молдавии происходит совсем не то, что показывают телеканалы Плахотнюка и Додона (председатель Демпартии Молдавии Влад Плахотнюк и президент республики Игорь Додон), - отметил оппозиционер.

По его данным, в четверг у парламента властью будут собраны работники бюджетных организаций, которых свезут организовано и принудят выступать, якобы, в поддержку утверждения парламентом смешанной избирательной системы.

"Общество, оппозиция и, так называемые, внешние партнёры, понимают, что за изменением избирательной системы стоят только интересы правящей верхушки, которая пытается сохраниться у власти при помощи очередного мошенничества", - сказал Р.Усатый.

Его мнение разделяет и лидер Партии действия и солидарности Майя Санду, которая также призвала своих сторонников прийти к парламенту 20 июля, чтобы не допустить принятия решения о переходе на смешанную систему голосования.

Протестам также присоединится партия "Платформа DA".

В начале мая парламент Молдавии принял в I чтении два законопроекта об изменении избирательной системы. Проект правящей Демократической партии предусматривает переход к выборам по одномандатным округам, а проект оппозиционной Партии социалистов - переход к выборам по смешанной избирательной системе.

Альтернативный законопроект о смешанной избирательной системе предложил И. Додон и фракция Партии социалистов.

В середине июня было обнародовано официальное заключение Венецианской комиссии (ВКСЕ). ВКСЕ крайне критически расценила законопроект, указав на то, что "реформа избирательной системы оставляет ряд вопросов и опасений, включая риск того, что депутаты могут попасть под влияние бизнес-элит".

Все остальные политические силы Молдавии также выступили категорически против любых изменений избирательной системы. Тем не менее, правящая коалиция при поддержке социалистов заявила о намерении принять закон в окончательном чтении до конца июля.