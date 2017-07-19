Баку, Анкара и Ашгабад подготовят дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 года – глава МИД Азербайджана

Баку, Анкара и Ашгабад подготовят дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 года, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в среду.
"Мы сегодня (на встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана - ИФ) обсудили политические, экономические вопросы. Очередная встреча состоится в Туркменистане. Мы также поручили экспертам разработать дорожную карту сотрудничества 2018-2020 гг", - сказал Э.Мамедъяров.
Кроме того, министры обсудили энергетические вопросы. "Туркменистан также выразил заинтересованность в участии в проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК, предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для экспорта азербайджанского газа в Европу)", - отметил он.
Министр добавил, что между сторонами есть интерес к расширению сотрудничества в сфере транспорта. "В следующем году завершатся работы по расширению в порту Туркменбаши после чего потенциал грузоперевозок возрастет до 25 млн. тонн", - отметил он.
"Мы также обсудили региональные вопросы, я информировал коллег о последних переговорах и последних событиях по карабахскому вопросу", - сказал Э.Мамедъяров.
Главы МИД по итогам встречи в Баку подписали трехстороннюю декларацию.
Ф.Исазаде
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