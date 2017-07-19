Анкара ждет от МГ ОБСЕ активизации усилий по карабахскому урегулированию - Чавушоглу

Анкара призывает Минскую группу ОБСЕ активизировать усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу на пресс-конференции в среду в Баку.
"Мы требуем прекращения обстрелов со стороны Армении (населенных пунктов Азербайджана - ИФ) и еще раз подтверждаем необходимость вывода армянских военных с оккупированных земель Азербайджана. Мы готовы всегда поддерживать Азербайджан, и требуем от МГ ОБСЕ активизации усилий для урегулирования конфликта", - сказал М.Чавушоглу.
По его словам, главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в среду в Баку обсудили вопросы политического сотрудничества. "Но наши экономические вопросы также важны. С некоторыми странами у нас имеется спад в товарообороте. Завершается строительства железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс и планируется, что осенью уже начнут идти поезда по этому пути", - подчеркнул он.
М.Чавушоглу добавил, что все три страны "заинтересованы в укреплении экономического сотрудничества".
"Сегодняшняя встреча имела цель подготовки к саммиту в Ашхабаде. Но до этого мы проведем еще подготовительные встречи к саммиту, на котором будут подписаны различные соглашения", - сказал глава МИД Турции.
Ф.Исазаде
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май увеличились на 8%
Азербайджан в I полугодии увеличил производство электроэнергии на 2%
Баку, Анкара и Ашгабад договорились осуществлять совместные проекты в сфере транспорта и инфраструктуры
Прага и Баку готовят соглашения по сотрудничеству в сферах здравоохранения и высшего образования – дипломат
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Страны постсоветского пространства планируют объединиться в Ассоциацию озерных регионов
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Брюссель предупредил Варшаву о возможных санкциях за нарушение законодательства ЕС
Белоруссия движется к постепенному отказу от смертной казни, заявляют в администрации президента
Анкара повторила отрицательную позицию по референдуму о независимости иракского Курдистана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»