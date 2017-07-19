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Карабахский конфликт 19.07.2017 13:13

Анкара ждет от МГ ОБСЕ активизации усилий по карабахскому урегулированию - Чавушоглу

Анкара призывает Минскую группу ОБСЕ активизировать усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу на пресс-конференции в среду в Баку.

"Мы требуем прекращения обстрелов со стороны Армении (населенных пунктов Азербайджана - ИФ) и еще раз подтверждаем необходимость вывода армянских военных с оккупированных земель Азербайджана. Мы готовы всегда поддерживать Азербайджан, и требуем от МГ ОБСЕ активизации усилий для урегулирования конфликта", - сказал М.Чавушоглу.

По его словам, главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в среду в Баку обсудили вопросы политического сотрудничества. "Но наши экономические вопросы также важны. С некоторыми странами у нас имеется спад в товарообороте. Завершается строительства железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс и планируется, что осенью уже начнут идти поезда по этому пути", - подчеркнул он.

М.Чавушоглу добавил, что все три страны "заинтересованы в укреплении экономического сотрудничества".

"Сегодняшняя встреча имела цель подготовки к саммиту в Ашхабаде. Но до этого мы проведем еще подготовительные встречи к саммиту, на котором будут подписаны различные соглашения", - сказал глава МИД Турции.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]