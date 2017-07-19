Готовится встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке - постпред РФ при ОБСЕ

Посредники в Нагорно-Карабахском урегулировании готовят встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Как мне известно, сопредседатели (минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию) будут дальше интенсифицировать свои усилия, готовится встреча с министрами иностранных дел двух государств в Нью-Йорке. После чего наверно будут какие-то подготовительные меры для повышения уровня работы со сторонами с точки зрения подготовки новой встречи на высшем уровне",- сказал А.Лукашевич в ходе телемоста с Веной журналистам в среду.
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