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Карабахский конфликт 19.07.2017 13:14

Готовится встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке - постпред РФ при ОБСЕ

Посредники в Нагорно-Карабахском урегулировании готовят встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Как мне известно, сопредседатели (минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию) будут дальше интенсифицировать свои усилия, готовится встреча с министрами иностранных дел двух государств в Нью-Йорке. После чего наверно будут какие-то подготовительные меры для повышения уровня работы со сторонами с точки зрения подготовки новой встречи на высшем уровне",- сказал А.Лукашевич в ходе телемоста с Веной журналистам в среду.

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]