Готовится встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке - постпред РФ при ОБСЕ

Посредники в Нагорно-Карабахском урегулировании готовят встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Как мне известно, сопредседатели (минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию) будут дальше интенсифицировать свои усилия, готовится встреча с министрами иностранных дел двух государств в Нью-Йорке. После чего наверно будут какие-то подготовительные меры для повышения уровня работы со сторонами с точки зрения подготовки новой встречи на высшем уровне",- сказал А.Лукашевич в ходе телемоста с Веной журналистам в среду.