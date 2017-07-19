Спецслужбы Азербайджана разоблачили шпионскую сеть

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала гражданина Мухтара Ягубова при попытке покинуть страну с секретной информацией, говорится в сообщении СГБ.
«СГБ задержала гражданина Мухтара Ягубова при попытке покинуть Азербайджан и вывезти из страны электронные носители с информацией, собранной в результате шпионской деятельности по поручению иностранных спецслужб», - говорится в сообщении.
СГБ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту госизмены, в Баку и районах страны задержала и других членов преступной группы, в которую входил М.Ягубов. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде ареста.
А.Ахундов
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