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Внешняя политика 19.07.2017 13:20

Спецслужбы Азербайджана разоблачили шпионскую сеть

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала гражданина Мухтара Ягубова при попытке покинуть страну с секретной информацией, говорится в сообщении СГБ.

«СГБ задержала гражданина Мухтара Ягубова при попытке покинуть Азербайджан и вывезти из страны электронные носители с информацией, собранной в результате шпионской деятельности по поручению иностранных спецслужб», - говорится в сообщении.

СГБ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту госизмены, в Баку и районах страны задержала и других членов преступной группы, в которую входил М.Ягубов. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде ареста.

А.Ахундов

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Тэги: СПЕЦСЛУЖБЫ, ШПИОНЫ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]