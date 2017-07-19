Таможенные органы Азербайджана, Грузии и Турции договорились об углублении сотрудничества

Декларация об углублении сотрудничества в таможенной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией подписана в Баку в среду по итогам трехсторонней встрече на высшем уровне руководителей таможенных служб трех стран, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс–Азербайджан».

Кроме того, по итогам встречи главы таможенных органов Азербайджана и Турции подписали межправительственное соглашение по созданию электронной системы обмена первичными данными о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции в рамках проекта создания железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Глава ГТК Айдын Алиев в своем выступлении отметил, что проект БТК сыграет важную роль в расширении транзитных возможностей и взаимных экономических связей стран-участниц данного коридора. «Причем на таможенные органы возлагается большая ответственность в реализации данного проекта», - подчеркнул он.

Первый вице-премьер правительства Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили отметил необходимость углубления сотрудничества в таможенной сфере между тремя странами для получения желаемого результата от осуществления проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Мы нацелены на увеличение товарооборота между нашими странами, и этот проект позволит нам добиться поставленной задачи. Верю, что после запуска в эксплуатацию железной дороги БТК, к этому проекту подключится и Казахстан, что будет способствовать росту товарооборота со странами Средней Азии», - подчеркнул Д.Кумсишвили.

Министр таможни и торговли Бюлент Тюфенкджи, в свою очередь, отметил, что на турецком участке железной дороги БТК работы по проекту строительства выполнены на 85% и полностью будут завершены до конца 2017 года. «Определенные сложности не позволили нам своевременно закончить реализацию данного проекта, но эти проблемы уже устранены и работы ведутся в усиленном режиме», - сказал он.

Как сообщалось, Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Полный ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ожидается в III-ем квартале 2017 года.

Н.Аббасова