Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана планируют провести еще одну встречу до саммита в Ашгабаде

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана намерены провести встречу в трехстороннем формате до саммита лидеров трех стран в Ашгабаде, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в среду в Баку.

"Перед саммитом глав Азербайджана, Турции и Туркменистана в Ашгабаде мы намерены организовать встречу глав МИД трех стран", - сказал Э.Мамедъяров.

По его словам, министры на встрече в Баку обсудили возможности сотрудничества в сфере грузоперевозок.

"Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс будет построен до конца 2017 года и мы получим грандиозные возможности для сотрудничества. Три страны также намерены задействовать другие пути грузоперевозок - морские и магистральные. Эти вопросы мы обсудили сегодня на трехсторонней встрече, и я считаю, что они должны обсуждаться и на других уровнях - различных министерств и ведомств", - отметил он.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, в свою очередь, отметил, что стороны намерены расширить трехстороннее сотрудничестве в сферах политики, экономики и энергетики. "Мы обсудили вопросы подготовки к саммиту, который пройдет в Туркменистане, и надеемся, что там будут подписаны все предусмотренные соглашения. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и есть твердое намерение еще больше их развить", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде