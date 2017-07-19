Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7017 EUR   1.9632 RUR   0.0288 GBR   2.2175 TRY   0.4827

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 35° Завтра 23° 35° 21 Июл 24° 36° 22 Июл 24° 36°

Внешняя политика 19.07.2017 13:46

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана планируют провести еще одну встречу до саммита в Ашгабаде

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана намерены провести встречу в трехстороннем формате до саммита лидеров трех стран в Ашгабаде, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в среду в Баку.

"Перед саммитом глав Азербайджана, Турции и Туркменистана в Ашгабаде мы намерены организовать встречу глав МИД трех стран", - сказал Э.Мамедъяров.

По его словам, министры на встрече в Баку обсудили возможности сотрудничества в сфере грузоперевозок.

"Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс будет построен до конца 2017 года и мы получим грандиозные возможности для сотрудничества. Три страны также намерены задействовать другие пути грузоперевозок - морские и магистральные. Эти вопросы мы обсудили сегодня на трехсторонней встрече, и я считаю, что они должны обсуждаться и на других уровнях - различных министерств и ведомств", - отметил он.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, в свою очередь, отметил, что стороны намерены расширить трехстороннее сотрудничестве в сферах политики, экономики и энергетики. "Мы обсудили вопросы подготовки к саммиту, который пройдет в Туркменистане, и надеемся, что там будут подписаны все предусмотренные соглашения. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и есть твердое намерение еще больше их развить", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, МИД


Похожие новости


Баку, Анкара и Ашгабад подготовят дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 года – глава МИД Азербайджана Саммит глав Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в 2017 году в Ашгабаде – Чавушоглу В Анкаре считают важной платформу сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия Баку, Тбилиси и Анкара обсудят перспективы таможенного сотрудничества в рамках проекта ж/д коридора БТК Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут 18-19 июля встречу в Баку Главы таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции обсудят в Баку вопросы взаимодействия

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]