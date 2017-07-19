Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана планируют провести еще одну встречу до саммита в Ашгабаде

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана намерены провести встречу в трехстороннем формате до саммита лидеров трех стран в Ашгабаде, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в среду в Баку.
"Перед саммитом глав Азербайджана, Турции и Туркменистана в Ашгабаде мы намерены организовать встречу глав МИД трех стран", - сказал Э.Мамедъяров.
По его словам, министры на встрече в Баку обсудили возможности сотрудничества в сфере грузоперевозок.
"Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс будет построен до конца 2017 года и мы получим грандиозные возможности для сотрудничества. Три страны также намерены задействовать другие пути грузоперевозок - морские и магистральные. Эти вопросы мы обсудили сегодня на трехсторонней встрече, и я считаю, что они должны обсуждаться и на других уровнях - различных министерств и ведомств", - отметил он.
Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, в свою очередь, отметил, что стороны намерены расширить трехстороннее сотрудничестве в сферах политики, экономики и энергетики. "Мы обсудили вопросы подготовки к саммиту, который пройдет в Туркменистане, и надеемся, что там будут подписаны все предусмотренные соглашения. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и есть твердое намерение еще больше их развить", - подчеркивается в сообщении.
Ф.Исазаде
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