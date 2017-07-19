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Бизнес и законодательство 19.07.2017 13:49

Вашингтон заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку – посольство

Вашингтон заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку, сказал заместитель американского посла Уильям Гилл на встрече с заместителем министра налогов Азербайджана Илькином Велиевым.

«Экономические отношения с Азербайджаном успешно продолжаются, США заинтересованы в расширении этого сотрудничества», - сказал У.Гилл, слова которого приводятся в сообщении Минналогов.

У.Гилл положительно оценил налоговые реформы Азербайджана.

И.Велиев отметил, что в Азербайджане в настоящее время работают около 300 американских предприятий и организаций. «Улучшение инвестиционной среды, что является одной из целей стратегических карт Азербайджана, способствует увеличению числа американских компаний, работающих в Азербайджане», - сказал И.Велиев.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]