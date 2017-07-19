Вашингтон заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку – посольство

Вашингтон заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Баку, сказал заместитель американского посла Уильям Гилл на встрече с заместителем министра налогов Азербайджана Илькином Велиевым.

«Экономические отношения с Азербайджаном успешно продолжаются, США заинтересованы в расширении этого сотрудничества», - сказал У.Гилл, слова которого приводятся в сообщении Минналогов.

У.Гилл положительно оценил налоговые реформы Азербайджана.

И.Велиев отметил, что в Азербайджане в настоящее время работают около 300 американских предприятий и организаций. «Улучшение инвестиционной среды, что является одной из целей стратегических карт Азербайджана, способствует увеличению числа американских компаний, работающих в Азербайджане», - сказал И.Велиев.

А.Ахундов