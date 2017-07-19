Власти Литвы согласились предоставить российскому журналисту Титову политубежище

Литовский Департамент миграции (ДМ) согласился с предложением журналиста из России Евгения Титова пересмотреть решение о возможности предоставить ему политическое убежище, если он заберёт свою жалобу на ДМ из Главного административного суда Литвы.
"Очень радует, что он согласен забрать жалобу. Когда он заберёт жалобу и таким образом закончит первую процедуру, тогда будет начата вторая процедура. Он подаст новое прошение о предоставлении убежища", - сказала директор ДМ Эвелина Гудзинскайте в среду.
Е.Титов, которому ранее отказали в политубежище, предложил департаменту договор мировой и пообещал забрать свою жалобу в Главный административный суд Литвы если ДМ согласится ещё раз рассмотреть просьбу предоставить ему вид на жительство в Литве и признать его политическим беженцем.
Э.Гудзинскайте на прошлой неделе сказала, что отрицательное решение о предоставлении убежища не запрещает журналисту повторно просить разрешения остаться в Литве, если станут известны новые обстоятельства.
Ранее Е.Титов заявлял, что в России для него сохраняется угроза.
Е.Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он сказал, что боялся оставаться в РФ после того, как якобы столкнулся с давлением со стороны госструктур в связи со своей деятельностью. Он опасается, что в России на него может быть заведено уголовное дело о шпионаже, потому что он, сотрудничая с Литовским радио и телевидением, ездил на восток Украины, чтобы освещать военные действия в Донбассе. Кроме того, россиянин утверждает, что в своей стране за ним была установлена слежка, также имели место угрозы в его адрес.
ДМ отказался предоставить ему убежище 21 февраля 2017 года, потому что, по мнению департамента, его страхи лишены объективного основания. 14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Е.Титова на решение ДМ, также сочтя, что его опасения необоснованны. Это решение журналист обжаловал в ГАСЛ.
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