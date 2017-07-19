Эстонская полиция 14 лет искала украденный велосипед

Правоохранительные органы Эстонии спустя 14 лет нашли велосипед, украденный с балкона многоквартирного дома в городе Тырва.
Как сообщает в среду агентство BNS, 14 лет назад владелец велосипеда сообщила о пропаже полиции и указала номер рамы. Хотя в то время велосипед найти не удалось, в этом году его нашли в Валге и полиция сообщила об этом женщине.
"Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернется к ней. Тем более, что накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед, вдруг скоро вернут старый. Их тем более потрясло поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде", - сказал констебль Марек Кяйс.
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