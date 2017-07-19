Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7017 EUR   1.9632 RUR   0.0288 GBR   2.2175 TRY   0.4827

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 35° Завтра 23° 35° 21 Июл 24° 36° 22 Июл 24° 36°

Дальнее зарубежье 19.07.2017 13:48

Эстонская полиция 14 лет искала украденный велосипед

Правоохранительные органы Эстонии спустя 14 лет нашли велосипед, украденный с балкона многоквартирного дома в городе Тырва.

Как сообщает в среду агентство BNS, 14 лет назад владелец велосипеда сообщила о пропаже полиции и указала номер рамы. Хотя в то время велосипед найти не удалось, в этом году его нашли в Валге и полиция сообщила об этом женщине.

"Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернется к ней. Тем более, что накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед, вдруг скоро вернут старый. Их тем более потрясло поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде", - сказал констебль Марек Кяйс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ВЕЛОСИПЕД, ПОИСКИ


Похожие новости


Мэр Таллина оштрафован за превышение скорости Полиция безопасности Эстонии усматривает руку Москву в требованиях русской общины сохранить образование на русском языке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]