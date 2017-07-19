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СНГ 19.07.2017 14:29

В суд передано дело двух полицейских из Татарстана, обвиняемых в применении насилия

Двое борцов с оргпреступностью, обвиняемые в применении насилия к адвокатам и их клиентам, незаконном обороте оружия и фальсификации доказательств, предстанут перед Верховным судом Татарстана, сообщила "Интерфаксу" в среду представитель потерпевших, адвокат Ирина Хрунова, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

"В суд направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью (с дислокацией в Набережных Челнах) Управления угрозыска МВД Татарстана. Засекреченное дело будет рассматриваться в Верховном суде Татарстана", - сказала И.Хрунова в среду.

Ранее сообщалось, что оперуполномоченные Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ), фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ).

По данным следствия, 17 августа 2016 года оперативники Т.Гарифуллин и И.Сафин и сотрудники ОМОН МВД Татарстана с автоматами ворвались в Набережночелнинскую коллегию адвокатов.

"Полицейские повалили на пол адвокатов и применили к ним наручники. Находившихся в помещении двух клиентов правоохранители избили, хотя каких-либо законных оснований для применения физической силы, наручников и огнестрельного оружия у силовиков не имелось", - сказала И.Хрунова.

Потерпевшими по делу признаны пять человек, у одного из них диагностировали закрытый перелом девяти ребер.

Также, согласно материалам дела, в феврале 2017 года двое оперуполномоченных незаконно купили обрез ружья "Иж-5" и предоставили осужденному мобильник, чтобы тот нашел человека, готового признаться в незаконном обороте оружия.

Позднее полицейские уговорили местного жителя признаться в совершении преступления. В отношении него, заведомо невиновного лица, было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия" (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Причастность Т.Гарифуллина и И.Сафина к совершению преступлений подтверждается частично показаниями самих оперативников, а также потерпевших, свидетелей и другими материалами дела, заявили ранее в Следственном комитете.

"На потерпевших неоднократно оказывалось давление с целью дачи ими ложных показаний в отношении оперуполномоченных",- отметила И.Хрунова.

Кроме того, сообщила адвокат, в октябре 2016 года неизвестные взломали двери на первом этаже пристроя к 9-этажном жилому дому, где расположен офис Набережночелнинской коллегии адвокатов. В помещение внесли газовый баллон, обложили его досками и подожгли. По счастливой случайности никто не пострадал.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, СУД


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