Лесные пожары в Хорватии взяты под контроль

Пожарным удалось сдержать распространение лесных пожаров в Хорватии, сообщили в среду представители местных властей.

В соседней Черногории операция по тушению огня продолжается уже третий день. Однако пожарные рассчитывают вскоре взять ситуацию под контроль при участии вспомогательных служб, прибывших из других государств.

"Пожары могут быть локализованы и взяты под контроль в течение дня", - сообщил глава местной пожарной службы Зоран Бабич.

Ранее сообщалось, что власти Черногории запросили международную помощь в борьбе с пожарами. Кроме того, ранее на этой неделе местных жителей и туристов пришлось эвакуировать из некоторых населенных пунктов.