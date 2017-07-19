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Дальнее зарубежье 19.07.2017 14:46

Лесные пожары в Хорватии взяты под контроль

Пожарным удалось сдержать распространение лесных пожаров в Хорватии, сообщили в среду представители местных властей.

В соседней Черногории операция по тушению огня продолжается уже третий день. Однако пожарные рассчитывают вскоре взять ситуацию под контроль при участии вспомогательных служб, прибывших из других государств.

"Пожары могут быть локализованы и взяты под контроль в течение дня", - сообщил глава местной пожарной службы Зоран Бабич.

Ранее сообщалось, что власти Черногории запросили международную помощь в борьбе с пожарами. Кроме того, ранее на этой неделе местных жителей и туристов пришлось эвакуировать из некоторых населенных пунктов.

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]