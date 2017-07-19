Баку, Анкара и Ашгабад договорились осуществлять совместные проекты в сфере транспорта и инфраструктуры

Азербайджан, Турция и Туркменистан изучат возможность проведения бизнес-форума с участием предпринимателей трех стран в рамках саммита глав государства в Ашгабаде, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Данный пункт предусмотрен в заявлении, принятом по итогам состоявшейся в среду в Баку четвертой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана.
Саммит глав Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2017 году.
В заявлении указана важность расширения договорно-правовой базы для развития экономического сотрудничества между тремя странами.
"Главы МИД договорились углублять торгово-экономическое сотрудничество посредством реализации совместных проектов и программ в сфере транспорта, телекоммуникаций, таможни, промышленности, АПК, туризма, защиты окружающей среды, образования, культуры и др.", - отмечается в документе.
Кроме этого, министр подчеркнули важность прямых контактов между малыми и средними предприятиями трех стран.
"Реализация новых проектов в направлении развития транспортной инфраструктуры и повышения транзитного потенциала, будут способствовать расширению сотрудничества", - указывается в заявлении.
А.Азизов
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