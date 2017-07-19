Баку, Анкара и Ашхабад поддержат реализацию транспортного коридора Афганистан-Турция

Баку, Анкара и Ашхабад готовы в дальнейшем оказывать поддержку реализации проекта транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, отмечая значение проекта транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, заявили о готовности продолжать оказывать необходимую поддержку его реализации», - отмечается в тексте заявлении, принятом главами МИД по итогам встречи в среду в Баку.

Министры также обсудили перспективы реализации региональных транспортных проектов.

«Главы МИД, в частности, обсудили перспективы развития международного транспортного коридора «Восток-Запад», соединяющего Туркменистан с Европой (через Азербайджан – ИФ-Аз) посредством Каспийского моря и проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализуемого Азербайджаном и Турцией, а также подчеркнули, что усилия трех стран послужат весомым вкладом в восстановление Великого Шелкового пути», - подчеркивается в документе.

Р.Бабаев