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Регион 19.07.2017 14:14

Баку, Анкара и Ашхабад поддержат реализацию транспортного коридора Афганистан-Турция

Баку, Анкара и Ашхабад готовы в дальнейшем оказывать поддержку реализации проекта транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, отмечая значение проекта транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, заявили о готовности продолжать оказывать необходимую поддержку его реализации», - отмечается в тексте заявлении, принятом главами МИД по итогам встречи в среду в Баку.

Министры также обсудили перспективы реализации региональных транспортных проектов.

«Главы МИД, в частности, обсудили перспективы развития международного транспортного коридора «Восток-Запад», соединяющего Туркменистан с Европой (через Азербайджан – ИФ-Аз) посредством Каспийского моря и проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализуемого Азербайджаном и Турцией, а также подчеркнули, что усилия трех стран послужат весомым вкладом в восстановление Великого Шелкового пути», - подчеркивается в документе.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]