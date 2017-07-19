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Дальнее зарубежье 19.07.2017 14:45

Матвиенко обвиняет Варшаву в нарушении международных соглашений о сохранении памятников советским солдатам

Решение властей Польши о сносе памятников советским воинам кощунственно, оно нарушает международные договоры об обязательствах этой страны по сохранению и поддержанию этих монументов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно же, это кощунственное и циничное решение, абсолютно аморальное. Они нарушают международные договоры, которые были подписаны между Польшей и РФ, где Польша взяла на себя обязательства сохранять эти памятники и поддерживать их в надлежащем состоянии", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду.

Она подчеркнула, что эти договоры действуют, их никто не расторгал.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]