Матвиенко обвиняет Варшаву в нарушении международных соглашений о сохранении памятников советским солдатам

Решение властей Польши о сносе памятников советским воинам кощунственно, оно нарушает международные договоры об обязательствах этой страны по сохранению и поддержанию этих монументов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



"Конечно же, это кощунственное и циничное решение, абсолютно аморальное. Они нарушают международные договоры, которые были подписаны между Польшей и РФ, где Польша взяла на себя обязательства сохранять эти памятники и поддерживать их в надлежащем состоянии", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду.



Она подчеркнула, что эти договоры действуют, их никто не расторгал.



