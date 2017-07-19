"Рособоронэкспорт" модернизирует самолеты марки "МиГ" для военно-воздушных сил Малайзии, соответствующее соглашение подписано на "МАКС-2017".

В среду в рамках авиасалона "МАКС-2017" между Россией и Малайзией подписано меморандум о модернизации самолетов МиГ-29Н и МиГ-29К/КУБ для малазийских ВВС. С российской стороны соглашение подписано главой "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым.