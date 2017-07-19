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СНГ 19.07.2017 15:00

Россия и Малайзия заключили соглашение о модернизации "МиГов"

"Рособоронэкспорт" модернизирует самолеты марки "МиГ" для военно-воздушных сил Малайзии, соответствующее соглашение подписано на "МАКС-2017".

В среду в рамках авиасалона "МАКС-2017" между Россией и Малайзией подписано меморандум о модернизации самолетов МиГ-29Н и МиГ-29К/КУБ для малазийских ВВС. С российской стороны соглашение подписано главой "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, САМОЛЕТЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]