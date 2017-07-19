Новые экономические санкции США в отношении Ирана противоречат соглашению по урегулированию иранской ядерной проблемы, считает президент Исламской республики Хасан Роухани.
"Некоторые действия американцев идут вразрез с духом и буквой ядерного соглашения, и мы будем противодействовать этим планам и действиям", - цитирует слова Х.Роухани.
"Одна из задумок американцев заключается в том, чтобы показать Иран стороной, не следующей своим обязательствам. Я думаю, американцы потерпят неудачу, поскольку мы всегда уважаем наши международные обязательства", - сказал он.
Накануне иранский парламент большинством голосов проголосовал за приоритетное рассмотрение законопроекта, направленного на увеличение финансирования ракетной программы и сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) для борьбы с опасными действиями США в регионе.
В законопроекте говорится о "противодействии террористическим и рискованным действиям США в регионе".
"Американцы должны хорошо понимать: то, что они делают, направлено против иранского народа, и, следовательно, парламент будет противостоять этому изо всех сил", - заявил председатель парламента Ирана Али Лариджани.
Ранее о планах Тегерана потратить около $300 млн на укрепление ракетной программы и такую же сумму на поддержку сил КСИР заявил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.
"Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" (террористические группировки, запрещены в РФ), становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление", - считает А.Боруджерди.
Рассмотрение этого законопроекта в Иране последовало после того, как в июне сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Тегерана в связи с его программой. Теперь американский законопроект должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, а затем передан на подписание президенту США Дональду Трампу.
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