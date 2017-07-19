Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов

Очередной мониторинг ОБСЕ на линии противостояния войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг был проведен на горном переходе Омар Гейгельского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель Анджей Каспшик, его полевые помощники Огнен Йович и Саймон Тиллер.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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